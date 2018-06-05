Кто больше заслуживает «Конн Смайт Трофи» — Овечкин или Кузнецов?

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 6:2 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Украшением матча стала игра российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который отметился ассистентским покером и снял вопросы о лучшем бомбардире нынешнего плей-офф. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин немного отошёл в тень и выполнял черновую работу, при этом 32-летний нападающий является лучшим снайпером Кубка Стэнли-2018.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто больше заслуживает «Конн Смайт Трофи» — Овечкин или Кузнецов?»

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