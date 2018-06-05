Кузнецов о 4 передачах: просто пасовал тем людям, не стоит на этом зацикливаться

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов скромно прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли 2018 года. В этой игре уроженец Челябинска отметился ассистентским покером.

«Хорошее выступление сегодня было у нас. Очень правильно играли. Вначале у них были моменты, но мы подобрали все отскоки, а когда у нас появился шанс, мы забили первый гол. Наверное, это был решающий, переломный момент. Это придало нам эмоций.

Четыре передачи? Пасовал просто тем людям, так получалось, что они были на завершающей стадии. Не стоит на этом зацикливаться, бывают хорошие игры, бывают плохие. Нужно правильно понимать ситуацию и фокусироваться на следующей игре.

Вначале играли до гола, кто первый забьёт, у того и будет преимущество. Нил не забил, когда у него был хороший момент, потом мы подсобрались и забили очень важный первый гол.

«Пять на четыре» и «четыре на пять» отыграли здорово. Вообще вторую домашнюю игру играем хорошо и правильно. Нужно зацепиться за эту игру и дальше играть в этот хоккей.

Ой, ну что вы, какой «Конн Смайт Трофи»? Люди могут рассуждать сколько угодно, но для меня это не имеет главного значения. Самое важное, я чувствую, что наша команда показывает свой лучший хоккей. И у тебя могут быть какие-то личные достижения, но без работы всей команды ничего бы не случилось.

Кубок Стэнли? Нет пока, не думаю. Я просто хочу приехать домой и отдохнуть. Вообще вы меня знаете. Я никогда не думаю о том, что может случиться через трое суток

Все говорят, что «Вашингтон» в этом плей-офф – другая команда? Мне кажется, уверенности побольше, чем в том году. Приходят победы, приходит уверенность, получаются многие моменты, которые мы задумываем сделать перед игрой. Уверенность сейчас – это всё», — сказал Кузнецов в эфире канала НХЛ в YouTube.

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