Бадюков: Кагарлицкий согласился на переход в «Динамо», когда узнал о Шипачёве

Заместитель генерального директора по селекционной работе московского «Динамо» Алексей Бадюков прокомментировал подписание контракта с Дмитрием Кагарлицким.

«Что касается Дмитрия Кагарлицкого, то переговоры шли уже давно. У него, конечно, была масса вариантов, как и у других кандидатов. Мы это прекрасно понимали и никак на него не давили, но подключали со своей стороны какие-то резервы, чтобы всё произошло как нужно. Подписание Вадима Шипачёва склонило Кагарлицкого практически сразу же. Они друзья, понимают, что могут вместе играть, надеемся, что у них будет хорошая связка. Они бомбардиры от бога. Кагарлицкий — опытный игрок в плане лидерства, ведёт за собой партнёров. Опять же левый крайний праворукий, мы смотрели на этот критерий, очень хотели его подписать. Хорошо, что так вышло», — заявил Бадюков в эфире клубного телевидения.