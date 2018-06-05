А. Свечников: мой кумир — Буре, а среди нынешних игроков НХЛ нравится Кузнецов

Нападающий Андрей Свечников, первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, рассказал о своих хоккейных кумирах.

«Вообще моим кумиром является Павел Буре. У него был быстрый, хороший бросок, я часто смотрю его хайлайты. Но среди нынешних игроков НХЛ мне нравится Кузнецов. У него замечательное катание, с помощью которого он может обойти любого защитника. У него очень мягкие руки. Он может принять шайбу и тут же отдать передачу, клюшечку подбить и всё такое», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.