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А. Свечников: мой кумир — Буре, а среди нынешних игроков НХЛ нравится Кузнецов

А. Свечников: мой кумир — Буре, а среди нынешних игроков НХЛ нравится Кузнецов
Хоккей / НХЛ

Нападающий Андрей Свечников, первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, рассказал о своих хоккейных кумирах.

«Вообще моим кумиром является Павел Буре. У него был быстрый, хороший бросок, я часто смотрю его хайлайты. Но среди нынешних игроков НХЛ мне нравится Кузнецов. У него замечательное катание, с помощью которого он может обойти любого защитника. У него очень мягкие руки. Он может принять шайбу и тут же отдать передачу, клюшечку подбить и всё такое», — цитирует Свечникова официальный сайт НХЛ.

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