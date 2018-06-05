Андрей Скабелка – новый главный тренер «Барыса»

Новым главным тренером «Барыса» официально назначен Андрей Скабелка. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Астаны.

«Контракт рассчитан сроком на два года. В ближайшее время Андрей Владимирович займётся формированием своего тренерского штаба», — сообщается в заявлении клуба.

Белорусский специалист в качестве тренера работал в клубах «Металлург Новокузнецк», «Гомель», «Торпедо Нижний Новгород», «Сибирь» и «Авангард». В 2012-2013 годах работал со сборной Беларуси.

С января «Барыс» на правах исполняющего обязанности возглавлял Галым Мамбеталиев. В апреле в качестве исполняющего обязанности главного тренера Мамбеталиев занял со сборной Казахстана третье место на чемпионате мира в первом дивизионе и не сумел вернуть команду в элиту. В минувшем сезоне «Барыс» не сумел пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заняв 10-е место в Восточной конференции. «Барыс» набрал 74 очка в 56 матчах, одержав только 19 побед в основное время.