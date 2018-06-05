Бадюков — об Афиногенове: честно говоря, в его 38 лет в КХЛ мало кто так бегает

Заместитель генерального директора по селекционной работе московского «Динамо» Алексей Бадюков прокомментировал подписание контракта с Максимом Афиногеновым.

«С Максимом мы ещё вместе играли за «Динамо». Честно говоря, в его годы, в 38 лет, так мало кто бегает в лиге, мало кто двигается. Это генетическое воспитание. Мало таких игроков в лиге вообще есть, которые могут держать себя в такой хорошей форме. Его стабильные 36 очков за сезон говорят сами за себя, он тащит за собой команду, не говоря уже, что он динамовец. Ему предлагали очень хороший контракт на Востоке, но мы пообщались, и Максим сказал, что хочет играть только в «Динамо». Вопросов по нему вообще не было», — заявил Бадюков в эфире клубного телевидения.