Бритни Спирс поддержала «Вегас» в финале Кубка Стэнли—2018

Известная поп-исполнительница Бритни Спирс поддержала «Вегас Голден Найтс» в финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).

На протяжении нескольких последних лет певица выступала в Лас-Вегасе со своим шоу под названием «Britney: Piece of me».

«Я поддерживаю Лас-Вегас, мой второй дом, в финале Кубка Стэнли! Желаю удачи «Голден Найтс». Вперёд, «рыцари», – написала Спирс в своём «твиттере» перед началом четвёртого матча серии.

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