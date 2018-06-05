Экс-защитник рижского «Динамо» Салмела продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Экс-защитник рижского «Динамо» Ансси Салмела продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Новым клубом хоккеиста стал «Биль-Биенн», информирует Eliiteprospects.com.

В минувшем сезоне 33-летний защитник забросил 5 шайб и сделал 12 голевых передач в 33 матчах регулярного чемпионата при 18 штрафных минутах и показателе полезности «-5».

За карьеру в КХЛ игрок также выступал в «Авангарде» и «Куньлунь Ред Стар». В общей сложности Салмела принял участие в 134 матчах и набрал 51 (17+34) очко при полезности «+7».