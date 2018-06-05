Витолиньш: если выигрываешь ОИ, то хотя бы до ЧМ доработаешь, мне так казалось

Бывший тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал свой уход из национальной команды, который произошёл незадолго до старта до чемпионата мира 2018 года.

«Немножко неожиданно всё произошло. Но хочу сначала сказать, что я благодарен возможности в течение четырёх лет работать в сборной России. Это немалый срок. Мы доработали до конца контракта. Правда, всё случилось внезапно. Казалось, что если выигрываешь Олимпиаду, то хотя бы до чемпионата мира доработаешь. А потом уже будут вестись разговоры. Но случилось то, что случилось. Здорово, что мне вообще довелось тренировать сборную.

Как узнал? Мне позвонили, поблагодарили за работу и сказали, что всё, на чемпионат мира я не еду. Это произошло, когда СКА завершил выступление в Кубке Гагарина. Мы уже готовились к сборной, но позвонили и сказали, что никуда ехать не надо. Почему так произошло? У каждого в голове что-то своё, но не вижу смысла это озвучивать. Мы свою работу выполнили. Я доволен тем, что была возможность работать в составе сборной России и завоёвывать медали», — сказал Витолиньш.