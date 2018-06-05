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Овечкин: Кузя — молодец, но оценивать действия каждого будем после плей-офф

Овечкин: Кузя — молодец, но оценивать действия каждого будем после плей-офф
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртой игре финала Кубка Стэнли—2018.

«Главное – победа. Впечатления от игры только положительные. Осталось сделать заключительный шаг. Будем биться. Последняя победа – она всегда самая сложная.

Кузя — молодец, тут нечего добавить. Но у нас всё ещё впереди. Оценивать действия каждого мы будем после плей-офф. Сейчас всё делается ради команды

От игры спецбригад у нас большие ожидания. Сегодня меньшинство провело огромную работу и не дало сопернику большого количества шансов. Сначала у них было несколько моментов, но потом не так много. А большинство свою задачу сегодня тоже решило», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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Это была история. Это была трагедия. Это было красиво и ярко. Но это не был гол.
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