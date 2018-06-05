В Туймазах завершился второй по счёту турнир памяти Сергея Гимаева

В Туймазах завершился второй по счёту турнир памяти Сергея Наильевича Гимаева. Год назад арене в небольшом башкирском городе было присвоено имя замечательного хоккеиста и телевизионного эксперта, ушедшего из жизни в марте 2017 года. В Туймазинском районе Башкирии родился отец Сергея Гимаева, незадолго до смерти он приезжал в родные места и в 2016 году выходил на лёд городского дворца спорта. Теперь на арене есть небольшой музей Сергея Наильевича, а на фасаде огромными буквами написана его фамилия.



В этом году в Туймазах высадился й десант хоккеистов и журналистов. Вновь в Башкирию приехал сын Сергея Гимаева — Сергей Гимаев-младший, а также известные российские хоккеисты — Игорь Григоренко, Руслан Нуртдинов, Григорий Шафигулин, Алексей Копейкин и Олег Кваша, последний является воспитанником Сергея Гимаева-старшего. За журналистов по традиции сыграли эксперты Алексей Бадюков, Андрей Николишин, Артём Батрак, чемпион Беларуси, обозреватель хоккея Артём Божко и другие ведущие представители федеральных СМИ.



Журналисты и хоккеисты приняли участие в закладке аллеи Чемпионов в городском парке, провели традиционный мастер-класс для юных воспитанников местной школы и сыграли на дружеском турнире с участием трёх команд.