Стал известен план предсезонной подготовки «Витязя»

Определено расписание летних тренировочных сборов, предсезонных турниров и товарищеских матчей с участием подмосковного «Витязя», информирует сайт команды.



Сборы начнутся с углублённого медицинского обследования.



12 июля «Витязь» под руководством Валерия Белова начнёт тренировки в Подольске и по 25 июля будет готовиться к сезону в родном городе. С 26 июля по 15 августа – традиционные сборы в итальянском Брессаноне.



В это время запланированы товарищеские встречи:



02.08.2018, г. Брессаноне (Италия). ХК «Витязь» – сборная Италии.

04.08.2018, г. Гармиш-Партенкирхен (Германия). ХК «Металлург» (Магнитогорск) – ХК «Витязь».

12.08.2018, г. Лустенау (Австрия). ХК «Лустенау» – ХК «Витязь».

15.08.2018, г. Инсбрук (Австрия). ХК «Инсбрук» – ХК Витязь.



С 16 по 19 августа – сборы в Зурзее (Швейцарии). Именно в этом городе пройдёт турнир Lehner Cup 2018.

17.08.2018. ХК «Витязь» – ХК «Амбри-Пиотта».

19.08.2018. ХК «Витязь» – ХК «Мангейм» (Германия).



С 23 по 26 августа в Москве в Ледовом дворце ВТБ состоится традиционный турнир «Кубок мэра Москвы».