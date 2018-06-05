Илья Каблуков подписал контракт со СКА на четыре года

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с нападающим Ильёй Каблуковым, информирует официальный сайт команды. Контракт рассчитан на четыре года.



Илья Каблуков выступает в Петербурге с сезона-2013/14. Олимпийский чемпион, чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, дважды серебряный призёр чемпионата страны. В минувшем сезоне завоевал в составе «армейцев» бронзовые медали чемпионата и стал обладателем Кубка континента, проведя 62 игры, в которых набрал 20 (5+15) очков при общем показателе полезности «+11».

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