Кузнецов: нам нужно извлечь урок из количества опасных моментов у «Вегаса»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после четвёртой игры серии с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии) отметил, что у соперника было много шансов.



«Шансы соперника? Думаю, мы должны извлечь из этого урок. Иногда жизнь дает тебе возможность учиться на ошибках другой команды. И это очень важно, потому что, когда приходится учиться на собственных — как правило, это приходится делать после отрицательного результата», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



Роковая штанга Нила. Момент, который решает судьбу Это была история. Это была трагедия. Это было красиво и ярко. Но это не был гол.

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