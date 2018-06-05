Оши: «Вашингтон» и до финала неплохо играл дома, но не мог найти путь к победе

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после победы в четвёртом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии) отметил, что его команда начала уверенно побеждать на домашнем льду.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



«Мы в плей-офф слабо играли дома до финальной серии? „На самом деле, дома мы сыграли несколько действительно хороших матчей и раньше, просто не смогли найти путь к победе. В последние три раза мы действовали в одинаковой манере и выполнили работу“, — цитирует Оши официальный сайт лиги.