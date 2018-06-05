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КХЛ: права на Варфоломеева и Зернова принадлежат «Авангарду»

КХЛ: права на Варфоломеева и Зернова принадлежат «Авангарду»
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига прокомментировала ситуацию с переходом форвардов Павла Варфоломеева и Дениса Зернова в омский «Авангард». Напомним, стороны игроков подали документы в арбитраж КХЛ на признание хоккеистов неограниченно свободными агентами (НСА).

«При обмене интересующих хоккеистов стороны руководствовались Положением «О порядке распоряжения спортивными правами на игроков АНО «ХК «Лада» и НП «ХК «Югра» и Регламентом ВХЛ. На данный момент права на этих игроков принадлежат ХК «Авангард»», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени. 22-летний Зернов регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.

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