Переходы Варфоломеева и Зернова будут рассмотрены в Дисциплинарной палате

Континентальная хоккейная лига сообщила, что ситуация с переходом форвардов Павла Варфоломеева и Дениса Зернова в омский «Авангард» будет рассмотрена СДП ФХР и КХЛ.



«Не согласившись с обменом, игроки подали соответствующие заявления в совместную Дисциплинарную палату (СДП) ФХР и КХЛ.



СДП ФХР и КХЛ будет рассматривать каждое заявление с учётом всех обстоятельств дела. О решении будет сообщено дополнительно», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.



22-летний Варфоломеев в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 51 матче, записав в актив 25 (13+12) очков при показателе полезности «-16» и 30 минутах штрафного времени. 22-летний Зернов регулярном чемпионате-2017/18 принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени.

КХЛ: права на Варфоломеева и Зернова принадлежат «Авангарду»