«Куньлунь» подписал контракт с Ху Яном, в прошлом сезоне игравшим в ВХЛ

Нападающий Ху Ян заключил новый контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать на двусторонней основе.



В минувшем сезоне 21-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за фарм-клуб «Ред Стар» — «КРС Хэйлунцзян». В 51 матче он забросил 12 шайб и отдал 12 голевых передач.

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