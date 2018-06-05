ХК «Сочи» в рамках подготовки к сезону посетит Чехию и Санкт-Петербург

Хоккейный клуб «Сочи» отправил в Континентальную хоккейную лигу планы подготовки команды к сезону-2018/19.



«Леопарды» соберутся в Сочи 13 июля, а два последующих дня посвятят прохождению углубленного медицинского осмотра. С 16 по 28 июля команда будет тренироваться на базе спортивного комплекса «Юность» в Адлерском районе Сочи.



С 29 июля сочинцы переберутся в «Большой», где продолжат подготовку к чемпионату. С 3 по 8 августа южане выступят на домашнем турнире Sochi Hockey Open, на который приедут также олимпийская сборная России, СКА, «Ак Барс», «Локомотив» и «Куньлунь».



По завершении турнира игроки Сергея Зубова несколько дней поработают в Сочи, а 12 августа отправятся на 10-дневный сбор в чешский город Тршинец, где команда тренировалась во время олимпийской паузы. На чешском сборе у команды запланированы два спарринга: 17 августа — с «Витковице» в Остраве, а 18-го — с «Оцеларжи» в Тршинеце.



Игровую часть предсезонки «леопарды» традиционно завершат в Санкт-Петербурге, где с 23 по 28 августа примут участие в турнире имени Николая Пучкова. Соперники сочинцев и расписание игр турнира станут известны позднее.

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