Потехин: в детстве курил бычки, но спорт и курение — точно не товарищи

Нападающий хабаровского «Амура» Богдан Потехин рассказал об отношении к курению.



«Хотел посвятить всю карьеру „Металлургу“? Честно говоря, да. Но раз случилось, что ушёл, — значит, так тому и быть. Конечно, огорчился, узнав, что контракт не продлили, тем более это произошло чуть ли не за день до начала сезона. Вышел на рынок свободных агентов — позвали в «Амур», поехал в Хабаровск. Первое время было тяжело: незнакомый город, съёмная квартира, чужая постель, рядом никого. Поехал на сборы — как бы переключился: всё, теперь ты тут — стало легче. Потом в Хабаровск приехала Ксения с сыном, и всё стало на свои места. Ей, конечно, трудно пришлось поначалу: бабушек нет, я в разъездах, но справилась, молодец.



Как относилась к хоккею мама? Может, в душе и переживала, но виду не подавала — всегда поддерживала. Бросить хоккей точно мысли не было, в школе до четвёртого класса был отличником, а потом спорт перевесил: начались тройки, даже уроки прогуливал — во дворе в хоккей играл. Курю ли я? Нет, конечно, спорт и курение — точно не товарищи. А в детстве изображал из себя крутого: бычки курил. С первого же раза мама, кстати, засекла — было серьёзное внушение, конечно. Главное, чему научила мама, — всегда оставаться человеком и не делать людям плохого. В общем, ничего особенного. Наверное, все этому учат детей, но я крепко это запомнил», — приводит рассказ Потехина «Магнитогорский металлург».