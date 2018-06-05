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Экс-тренер «Оттавы» Дэйв Кэмерон возглавит австрийский клуб

Экс-тренер «Оттавы» Дэйв Кэмерон возглавит австрийский клуб
Хоккей / НХЛ

Канадский специалист Дэйв Кэмерон будет тренировать австрийскую «Вену Кэпиталс» в следующем сезоне, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Фрэнк Серавалли.

Предыдущие два сезона Кэмерон отработал в роли ассистента главного тренера «Калгари Флэймз», а ранее был главным тренером «Оттавы Сенаторз». В сезоне-2014/15 Кэмерон принял команду в середине сезона, а в сезоне-2015/16 тренировал «Сенаторс» весь год.

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