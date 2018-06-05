Андрей Свечников посетил арену «Каролины», которая может выбрать его на драфте

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников посетил арену «Каролины Харрикейнз». Напомним, «ураганы» имеют право выбора на драфте под вторым номером. Генеральный менеджер Дон Уодделл ранее сообщил, что его клуб интересуется игрой россиянина.



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Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (штат Техас, США) на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».

Посмотреть фото можно также в официальном «твиттере» команды.