Владелец «Чикаго»: Кейну и Тэйвзу пора отрабатывать свои «тяжёлые» контракты

Владелец клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Роки Виртц поделился мнением о неудачах команды в последних двух сезонах.



«Мы не будем принимать поспешные решения. Нельзя руководствоваться эмоциями. Я считаю, что с командой всё будет хорошо. Но если в начале сезона возникнут проблемы, тогда другое дело. Ничто не вечно.



Не жалею ли я о „тяжёлых“ контрактах Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза и Данкана Кита? Нет. Мы поступили правильно. Теперь им надо их отработать», — приводит слова Виртца Chicago Tribune.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»