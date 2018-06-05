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Владелец «Чикаго»: Кейну и Тэйвзу пора отрабатывать свои «тяжёлые» контракты

Владелец «Чикаго»: Кейну и Тэйвзу пора отрабатывать свои «тяжёлые» контракты
Хоккей / НХЛ

Владелец клуба НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Роки Виртц поделился мнением о неудачах команды в последних двух сезонах.

«Мы не будем принимать поспешные решения. Нельзя руководствоваться эмоциями. Я считаю, что с командой всё будет хорошо. Но если в начале сезона возникнут проблемы, тогда другое дело. Ничто не вечно.

Не жалею ли я о „тяжёлых“ контрактах Патрика Кейна, Джонатана Тэйвза и Данкана Кита? Нет. Мы поступили правильно. Теперь им надо их отработать», — приводит слова Виртца Chicago Tribune.

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