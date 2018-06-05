Брылин: у Кузнецова хоккейный талант от бога, он напоминает мне Дацюка

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в плей-офф.



«Один из главных факторов успеха „Вашингтона“ — правильный баланс. Это снимает груз, который висит на ведущих игроках, раскрепощает их. Поэтому мы и видим такую игру в исполнении первого звена. Игра Кузнецова, безусловно, впечатляет. Когда в последний раз в плей-офф набирали столько очков, сколько у него сейчас? Кузнецова-игрока отличает видение поля и постоянное желание обострить ситуацию. Он очень чётко и тонко понимает эти моменты, когда нужно завершать самому, а когда есть возможность накрутить ещё и скинуть партнёру. И взаимопонимание, которое у него есть с другим игроком высочайшего уровня — Овечкиным, делает Кузнецова суперопасной силой.



Тот факт, что со стороны его катание смотрится настолько непринужденно, что порой кажется, что он вовсе не прикладывает усилий, говорит о рациональности и экономичности его стиля. Его техника и та сила, что есть в его ногах, дают ему отличную маневренность. В НХЛ у 90 процентов игроков катание на очень высоком уровне, но у Кузнецова налицо хоккейный талант от бога, который позволяет ему принимать решения на такой скорости и извлекать выгоду из манёвров. В этом смысле лично мне он напоминает Дацюка. С виду кажется, что особо не бежит, но на самом деле и шайбу укроет, и обыграет, порой не напрягаясь, за счёт одного качка корпуса, и расстанется с шайбой вовремя», — цитирует Брылина официальный сайт лиги.

«Коннсмайтнецов». Кузнецов – это похороны «Вегаса» Евгений Кузнецов набрал уже 31 очко – в ХХI веке больше было только у Малкина в плей-офф 2009 года.