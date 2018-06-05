Нил: «Вегас» находится в ситуации «победа или смерть», но дома играет отлично

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил после четвёртого матча финала Кубка Стэнли–2018 с «Вашингтон Кэпиталз» (2:6, 1-3 в серии) отметил, что его команда провела хорошую игру.



«Я согласен с тренером, что мы провели свой лучший матч в финале. Расстраивает, что не реализовали столько голевых моментов. Мы находимся в ситуации „победа или смерть“, но отлично выступаем дома. Так что возвращаемся в Лас-Вегас, где должны показать свой лучший хоккей. Нам нужно найти способ, чтобы победить в одном матче. И тогда мы снова приедем в Вашингтон», — цитирует Нила официальный сайт НХЛ.

Он мог работать на ферме, а ведёт «Вашингтон» к Кубку Стэнли «Слава богу, что у нас есть такой вратарь», — сказал Александр Овечкин.