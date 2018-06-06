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Тротц: с точки зрения психологии, «Вашингтон» теперь совершенно другая команда

Тротц: с точки зрения психологии, «Вашингтон» теперь совершенно другая команда
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц рассказал, как команде удаётся сохранять концентрацию в матчах финальной серии Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии).

«Мы прошли через очень, очень трудную первую серию. Не думаю, что психологически мы в тот момент были там, где находимся сейчас. Теперь мы совершенно другая команда.

Овечкин, как капитан, всё делает правильно. Находясь на скамейке, он полностью увлечен игрой в каждой смене. Весь костяк лидеров полностью вовлечён в происходящее. А когда это происходит, в твоей игре нет разрывов. Все объединены. А это очень и очень важно. Все взялись обеими руками за веревку и тянут изо всех сил.

Эта команда твердо стоит на земле. Нам сейчас многие люди стараются помочь выиграть Кубок. Много телефонных звонков и прочих, знаете, подобных вещей. Я поговорю с командой по поводу концентрации. Все лишнее должно уйти в сторону», — сказал Тротц.

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