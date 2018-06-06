Брылин: заметно, что «Вашингтон» понял, в каком стиле нужно играть для победы

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин оценил шансы «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу в финальной серии Кубка Стэнли-2018 с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии).

«То, что эмоции в такие моменты перехлестывают — это факт. Это может быть и плюсом, и минусом. Знак поставит сама команда. Самое важное заключается в мастерстве тренера, который может направить эмоции в правильное русло.

По тому, как складывались события в финале, заметно, что «Вашингтон» понял, в каком стиле ему нужно продолжать играть для победы. Если они будут его придерживаться, у них будет весомый шанс взять Кубок Стэнли, даже если они не победят в следующем матче», — цитирует Брылина официальный сайт лиги.