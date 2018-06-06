Дочь Гимаева: Ови и Кузя сделали так, чтобы самый сонный город в мире не спал

Дочь Сергея Гимаева Анастасия Матусевич поделилась мнением о ходе финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (3-1). Матусевич работает тренером по катанию в Вашингтоне.

«Папа этого очень ждал и надеюсь, что через мои глаза он видит, как его любимые мальчишки Саша Овечкин, Женя Кузнецов и Дима Орлов сражаются за Кубок Стэнли. Папа за них очень болел и во всех верил. У Димы был сложный период, когда его часто отправляли в АХЛ, была травма. Трудно ему приходилось. Но папа его всегда поддерживал и убеждал терпеть. Кстати, после той встречи у Орлова карьера пошла резко вверх. Он их просто обожал, Кузю тоже. Говорил про него, что это самый весёлый парень, которого он только встречал, и, конечно, суперталантливый.

Знаете, то, что сейчас происходит в городе, такого отродясь не было. В Вашингтоне самая тихая и интеллигентная публика, и чтобы просто заставить её хлопать, надо очень постараться. А сейчас весь город не спит и болеет. Ови, Кузя, Холтби с Оши умудрились сделать так, чтобы самый сонный город в мире не спал по ночам», — цитирует Матусевич официальный сайт НХЛ.