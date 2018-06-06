Рубинчик: сразу принял решение вернуться на родину после предложения «Салавата»

Защитник «Салавата Юлаева» Марк Рубинчик прокомментировал свой переход в уфимский клуб.

«После предложения «Салавата» недолго думал и практически сразу принял решение вернуться на родину, в Россию. «Салават Юлаев» — клуб с историей, всегда остающийся на лидирующих ролях в КХЛ. Доволен, что именно эта команда была заинтересована во мне. Я, в свою очередь, готов приложить максимум усилий, чтобы помогать команде и двигаться вперёд.

Исходя из своего опыта, могу сказать, что молодёжный хоккей в Канаде намного отличается от того, что я видел в МХЛ: площадки меньше, всё происходит намного динамичнее и быстрее, много силовой борьбы и гораздо меньше времени на принятие решения. Я считаю, что все эти факторы способствуют развитию игровых качеств любого молодого игрока, тем более защитника. За эти два сезона я действительно вырос как хоккеист.

Я люблю и умею играть в силовой манере. Однако считаю, что хоккей — это интеллектуальная игра, и поэтому стараюсь играть в умный хоккей, подкрепляя его силовой борьбой. Но ожидать хитов действительно стоит – себя и своих партнёров в обиду точно не дам.

Хочу показать, что я уже готов ко взрослому хоккею. Доказать тренерам, что мне можно доверять в любой игровой ситуации. Хочется побеждать и достигнуть максимальных вершин с «Салаватом». Также надеюсь попасть на чемпионат мира в составе молодёжной сборной.

Уфа? Пока узнал не так много. Но я люблю читать, получать новую информацию. В ближайшее время более детально изучу историю города», — цитирует Рубинчика пресс-служба клуба.