Георгий Гелашвили может продолжить карьеру в «Алтае-Торпедо»

Как стало известно сайту Шайба.kz, российский вратарь Георгий Гелашвили может перейти в усть-каменогорский «Алтай-Торпедо». Это клуб, который выступает в чемпионате Казахстана и входит в систему усть-каменогорского «Торпедо».

В прошлом сезоне 34-летний воспитанник Челябинска выступал за «Сарыарку», в составе которой сыграл 35 матчей. Ранее он защищал цвета ханты-мансийской «Югры», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», челябинского «Трактора» и карагандинского «Казахмыса».

За карьеру в КХЛ Гелашвили одержал 138 побед в 291 матче при коэффициенте надёжности 2,27 и проценте отражённых бросков 92,3.