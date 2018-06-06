Тротц: нас многие не уважали, финал Кубка Стэнли — это схватка двух аутсайдеров

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц полагает, что финал Кубка Стэнли 2018 года, в котором его команда играет с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии), можно считать финалом аутсайдеров.

«В какой-то степени нашу серию действительно можно назвать схваткой двух аутсайдеров за главный приз. Не думаю, что кто-то всерьёз ожидал, что команда-первогодка окажется в финале. Их история действительно кажется фантастической. В то же время я не думаю, что и напротив «Вашингтона» многие ставили галочку, выбирая в начале сезона чемпиона Восточной конференции.

Так что определённая доля правды в этом есть: обе команды примерили на себя роль аутсайдеров. А у аутсайдеров, знаете ли, не слишком много авторитета. Не думаю, что в начале этого сезона нас кто-то сильно уважал или боялся.

И не думаю, что многие уважали игру «Вегаса». Единственное, что с этим можно поделать – убедить людей в их неправоте, и обеим командам, на мой взгляд, удалось это сделать. Обе команды существенно превзошли ожидания», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.