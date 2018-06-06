Коннолли: Кузнецов считает себя лучше любого соперника, когда находится на льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился мнением об игре своего одноклубника Евгения Кузнецова. Канадский форвард играл против российского нападающего в 2011 году в финале молодёжного чемпионата мира.

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«Он очень талантлив. Я видел его в ключевых моментах. В нём есть одна черта. Я не стал бы говорить о самомнении, но он знает, что умеет играть в хоккей. И он считает себя лучше любого соперника, когда находится на льду», — цитирует Коннолли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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