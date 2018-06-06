Овечкин — о финале: жаль, что Гимаева сейчас нет с нами, ему бы понравилось

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что хоккейный эксперт Сергей Гимаев был большим поклонником «столичной» команды. «Кэпиталз» лидируют в финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1) и находятся в одном шаге от заветной цели.

«Он был большим фанатом «Вашингтона» и большим фанатом русского хоккея вообще. Жаль, что его сейчас нет с нами. Ему бы понравилось», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Сергей Гимаев скоропостижно скончался 18 марта 2017 года от сердечного приступа в Туле, во время матча ветеранов.