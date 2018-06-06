Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин обменян в СКА, информирует официальный сайт челябинского клуба. «Трактор» взамен получает денежную компенсацию.

В сезоне-2017/18 нападающий провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 21 (10+11) очко. В Кубке Гагарина 26-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передачи.

«В «Тракторе» воспитанник петербургского хоккея появился по ходу сезона-2014/15, когда «чёрно-белые» произвели обмен с ярославским «Локомотивом», после которого в Челябинск переехали Алексей Кручинин и Егор Мартынов, а Ярославль получил права на Петри Контиолу», — сообщает пресс-служба «Трактора».