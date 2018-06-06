Губарев: компенсация за Кручинина позволит «Трактору» подписать двух игроков

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал обмен нападающего Алексея Кручинина на денежную компенсацию в СКА.

«Желаем Алексею Кручинину успехов и удачи в новом клубе. Рады, что как игрок он раскрылся именно в «Тракторе», стал одним из лидеров команды. Но хоккей — это бизнес, денежная компенсация, полученная от СКА при этом обмене, позволяет «Трактору» заключить контракты с двумя новыми игроками. В нашем финансовом состоянии это очень немаловажно для увеличения длины скамейки в предстоящем сезоне», — цитирует Губарева пресс-служба клуба.