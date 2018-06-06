Свитов о Косове: категорически осуждаю, да и сам не должен был фотографироваться

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов прокомментировал заключение контракта с клубом и рассказал о ситуации с Ярославом Косовым, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Косов был остановлен машиной ДПС, а Свитов сфотографировался со своим одноклубником на фоне патрульной машины.

«Рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с «Ак Барсом». Я достаточно давно в команде, моя семья привыкла к Казани. Поэтому многое говорило за то, чтобы остаться. К тому же в прошлом году мы выиграли Кубок Гагарина, а значит, впереди ещё более важная задача – защитить титул и доказать, что мы лучшие. Завоевать награду легко, куда тяжелее её защитить. Поэтому будем тренироваться, работать, а остальное покажет игра.

История с Косовым? Спасибо всем, кто поддерживал меня и просил остаться в Казани, это многое для меня значит. И я понимаю, что в большей степени обсуждалась моя фотография с Ярославом Косовым в ночь на 31 мая. Приношу извинения нашим болельщикам от имени капитана команды за эту ситуацию и её последствия. Вождение в нетрезвом виде ставит под угрозу жизнь и здоровье не только самого водителя, но и окружающих. Как отец двоих детей, я категорически осуждаю подобные выходки. Несмотря на то что в тот вечер мы отмечали чемпионство, Ярослав не должен был садиться за руль. А я не должен был фотографироваться рядом с патрульным автомобилем. Обещаю, что подобное в нашей команде больше не повторится. Быть игроком «Ак Барса» — большая честь для любого хоккеиста, и каждый должен нести это звание с достоинством», — цитирует Свитова пресс-служба клуба.