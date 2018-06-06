Артемий Панарин исполнил песню «Жуков» «Батарейка»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в своём «инстаграме» разместил видео, на котором он вместе своим другом поёт песню «Батарейка» группы «Жуки».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Артемия Панарина.

В минувшем сезоне «Коламбус» выбыл из плей-офф, уступив «Вашингтон Кэпиталз» (2-4). В шести матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, однако в трёх последних играх не отметился ни одним результативным баллом, заработав «-6» по показателю полезности.

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