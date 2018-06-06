Перрон: «Вашингтон» — великая команда, но они под давлением, от них ждут победы

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Дэвид Перрон поделился ожиданиями от развязки финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3 в серии).

«Мы по-прежнему аутсайдеры. Нам противостоит великая команда. Но давление сейчас на них, от них ждут победы. И нам придётся найти чем ответить», — цитирует Перрона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.