Кузнецов: без чувства комфорта у меня бы ничего не получилось

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою адаптацию к жизни в Северной Америке.

«Чувство комфорта? Думаю, без него бы ничего не получилось. Если нет чувства комфорта в жизни, будут проблемы с общением в команде. А это всегда плохо. Кому-то для того, чтобы почувствовать комфорт, хватает одной игры, кому-то нужно сто матчей. Когда всё понимаешь, знаешь каждого игрока, появляется лишняя секунда. А сейчас она всё решает», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.