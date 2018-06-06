Кравцов — о комбайне: тесты важны, но в хоккей не в тренажёрном зале играют

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов поделился мнением о драфт-комбайне Национальной хоккейной лиги.

«К комбайну готовился, тяжело не было. Много разных тестов провели: отжимались, прыгали, скакали, чего только не делали. На «предсезонку» это не похоже, это совершенно разные вещи. Новые ощущения. Мне кажется, самым тяжёлым был велик, который 15 секунд крутишь в полную силу, 5 секунд отдыхаешь, 5 секунд крутишь в полную, 10 отдыхаешь, 5 в полную… Велосипеды на комбайне в принципе тяжёлые были. На другом велотесте нужно было минимум открутить 6 минут, а дальше сам, сколько сможешь. Я открутил 13 минут.

Результаты тестов, конечно, важны, но в хоккей играют не в тренажёрном зале. Если ты первый в зале, это не значит, что лучше всех на льду. Некоторые люди на тесте 20 кг от груди не могли выжать, а играют… как Гретцки. Плюс на комбайне общались с разными генменеджерами, с психологами – было очень интересно. Много нового узнал о себе и о людях», — цитирует Кравцова пресс-служба клуба.