Орлов — о Кузнецове: у него невероятное катание, лучшее в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов перед пятым матчем финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии) восхитился катанием своего одноклубника нападающего Евгения Кузнецова.

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«У него невероятное катание. Лучшее в НХЛ. Невозможно угадать, где он окажется в следующий момент», — цитирует Орлова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.

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