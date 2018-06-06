Розен: Овечкин — самый ценный игрок «Вашингтона», я никогда не видел его таким

Обозреватель официального сайта Национальной хоккейной лиги Дэн Розен поделился мнением о фаворите в борьбе за приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ — «Конн Смайт Трофи».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Кто лучший игрок плей-офф? Если бы у меня было право голоса (а у меня его нет), то я бы проголосовал за Овечкина в том случае, если «Вашингтон» победит «Вегас». Моё мнение могло бы измениться, если Кузнецов в пятой игре финала проявит себя монстром, а Овечкин ничего не сделает, но я не думаю, что это произойдёт.

Овечкин — самый ценный игрок «Вашингтона» в этом плей-офф. Да, я слышал другие мнения, мол, Кузнецов проводит выдающийся розыгрыш и является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, но «столичные» питаются эмоциями Овечкина и его игрой. Я никогда не видел его таким разносторонним, как сейчас. Он задаёт тон команде. Он блокирует броски, выполняет такое количество черновой работы, которое мы раньше никогда от него не видели. Он — лидер команды во всех смыслах этого слова, именно Овечкин — самый ценный игрок «Вашингтона», — написал Розен.