Жена Щехуры — Кручинину: «Трактор» не будет прежним без твоей семьи

Жена хоккеиста челябинского «Трактора» Пола Щехуры Сандра Щехура пожелала удачи нападающему Алексею Кручинину в его дальнейшей карьере.

«Удачи, Алексей! «Трактор» не будет в новом сезоне прежним без твоей великолепной семьи», — написала Щехура в своём «твиттере».

Посмотреть фото можно также в «твиттере» Сандры Щехуры.

Напомним, сегодня, 6 июня, стало известно, что руководство «Трактора» обменяло Кручинина в СКА на денежную компенсацию. В сезоне-2017/18 российский нападающий провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 21 (10+11) очко. В Кубке Гагарина 26-летний форвард сыграл 16 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 8 результативных передач.