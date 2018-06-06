Обладатель Кубка Гагарина—2014 Маленьких завершил карьеру игрока и стал тренером

Молодёжный хоккейный клуб «Ладья» определился с тренерским штабом на сезон-2018/19, информирует официальный сайт «Лады». Главным тренером команды останется Алексей Алексеев. Старшим тренером станет Владимир Маленьких, принявший решение завершить игровую карьеру, а тренером будет Артём Востриков.

Маленьких является воспитанником тольяттинской школы хоккея. Обладатель Кубка Гагарина (2014) и двукратный чемпион России (2007, 2014). Во время игровой карьеры 37-летний Маленьких выступал за «Ладу», ЦСК ВВС (Самара), «Металлург» (Магнитогорск), «Торпедо» (Нижний Новгород). В 300 матчах за «Ладу» набрал 30 (12+18) очков и 307 минут штрафа.

«Пришло время оставить игровую карьеру – возраст уже, да и травмы не позволяют играть в полную силу. Ещё в прошлом году поступил в Высшую школу тренеров СибГУФК в Омске, которую сейчас закончил, – на прошлой неделе получил диплом. Хотелось первоначально понять, как смотреть на хоккей глазами тренера, а не игрока.

Мы уже побеседовали с главным тренером «Ладьи» Алексеем Алексеевым, но более детальный разговор состоится чуть позже. Надеюсь, что первое время он будет подсказывать и направлять меня, потому что для меня пока все будет в новинку. За время игровой карьеры мне довелось поработать со многими тренерами, поэтому есть что передать ребятам. Теперь главное – перенести все эти знания из головы на бумагу, чтобы был конспект для работы», — цитирует Маленьких пресс-служба «Лады».