Станислав Галиев побывал с кубком Гагарина в родной школе

Путешествия главного трофея КХЛ с игроками «Ак Барса» продолжаются, нападающий Станислав Галиев отвёз кубок Гагарина в московскую хоккейную школу «Русь».

Он стал лучшим снайпером прошедшего плей-офф. Это был первый чемпионат КХЛ в карьере 26-летнего форварда, он вернулся в Россию прошлым летом из-за океана.

«Первую неделю была эйфория, потом съездил отдохнуть, и там, вне льда всё забылось. Сейчас думаю о подготовке к следующему сезону. Даже вопросов не возникало, что сначала соберёмся в кругу семьи, с родителями, устроим праздник для них. А потом решил отвезти трофей в ДЮСШ, где я начинал, – «Русь». Решили все вопросы, собрали народ, всем всё понравилось. Я думал, гораздо меньше народу будет, а там собрались ребятишки, мои первые тренеры, руководство школы. Было очень приятно», — приводит слова Галиева официальный сайт КХЛ.

Фото: khl.ru