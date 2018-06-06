Хаванов: Кагарлицкий и Шипачёв – усиление, которого «Динамо» ранее не хватало

Хоккейный эксперт Александр Хаванов поделился мнением о качестве селекции московского «Динамо» в нынешнее межсезонье.



«Сейчас селекция «Динамо» оптимистичная. Кагарлицкий и Шипачёв создают преимущество в пограничных ситуациях. Может быть, именно эти игроки принесут в самом начале сезона те самые 10, 20, 30 очков, которые помогут решить главную задачу. С моей точки зрения, это нужное усиление поможет набрать очки, которых «Динамо» не хватало в последних сезонах», — приводит слова Хаванова официальный сайт столичного клуба.

Взгляд в новый сезон. Как клубы КХЛ провели первый месяц межсезонья 9 майских выводов о подготовке команд КХЛ к новому чемпионату.