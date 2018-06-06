Галлан: не повернётся язык сказать игрокам «Вегаса», что они плохо играют

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).

«Вегас» теперь не находится под прессингом. Мы понимаем, что происходит, но на пятый матч собираемся просто выйти отработать и получить удовольствие. Давайте посмотрим правде в глаза. Когда мы начинали сезон, не было никаких высоких ожиданий. Но затем «Вегас» выиграл Тихоокеанский дивизион. У меня не повернётся язык сказать игрокам «Голден Найтс», что они плохо играют в финальной серии», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.