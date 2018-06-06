Александр Лазушин продолжит карьеру в «Куньлуне»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Александр Лазушин продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Стороны подпишут контракт сроком на один год.

В минувшем сезоне Лазушин выступал за тольяттинскую «Ладу», которая впоследствии покинула КХЛ. В 31 матче регулярного чемпионата Александр одержал 10 побед при проценте отражённых бросков 92,4 и коэффициенте надёжности 2,34.

Ранее 30-летний вратарь выступал за московское «Динамо», новокузнецкий «Металлург» и ярославский «Локомотив».

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