Маршессо: «Вегас» в финале не просто так, мы заслужили быть здесь

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).

«Мы здесь, в финале, не просто так. Думаю, много факторов сошлось вместе, но мы заслужили быть здесь. «Вегасу» нужно наращивать мощность в игре. В конце концов, несмотря на счёт в серии, перед нами – большая цель. Мы были бы очень рады получить пару шансов, чтобы вытащить серию. И останавливаться на этом нельзя», — сказал Маршессо официальному сайту НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.