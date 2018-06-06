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«Аризона» готова предложить Экману-Ларссону 8-летний контракт на $ 66 млн

«Аризона» готова предложить Экману-Ларссону 8-летний контракт на $ 66 млн
Хоккей / НХЛ

Защитник Оливер Экман-Ларссон, чей шестилетний контракт на $ 33 млн истекает следующим летом, близок к тому, чтобы этим летом заключить новое долгосрочное соглашение с «Аризона Койотс».

NBC сообщает, что клуб предлагает хоккеисту контракт сроком на восемь лет на $ 66 млн. Таким образом, Экман-Ларссон будет зарабатывать чуть больше $ 8 млн в год. Эту цифру ранее называли многие шведские СМИ, отмечая, что защитник рассчитывает именно на такую зарплату. Этот контракт станет одним из самых крупных в истории шведского хоккея.

Экман-Ларссон в минувшем сезоне набрал 42 (14+28) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он выиграл золотые медали чемпионата мира со сборной Швеции, попав в символическую сборную «Тре крунур».

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